Раньше никто бы не поверил, что проведение такой операции в Шуше возможно – депутат

БАКУ /Trend/ - Шуша – исторический город и колыбель культуры Азербайджана. Моральное значение этого города для Азербайджана крайне велико, и не случайно Президент Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

По ее словам, освобождение города Шуша от армянской оккупации после 28-летней разлуки стало одной из величайших побед за последние сто лет истории Азербайджана. Именно после этого сопротивление армян было полностью сломлено, и они были вынуждены капитулировать.

"В последнее время раскрывается все больше информации о боях за Шушу, и участники этой операции дают интервью, сообщая о деталях освобождения города. Благодаря этому мы узнаем каких усилий стоило освободить Шушу – за счет доблести и героизма наших солдат и офицеров, ценой крови и жизней наших шехидов, в результате высокопрофессионального и точного оперативного плана. Возможно, если бы раньше кто-нибудь даже предположил такое освобождение города, никто бы не поверил, что подобная военная операция возможна, но наша доблестная армия сделала невозможное возможным. Сегодня военные эксперты всего мира изучают и анализируют удивившую всех Шушинскую операцию. И поэтому день освобождения города Шуша – 8 ноября – вписан в нашу историю золотыми буквами.

Мы должны донести славу об этом героизме до будущих поколений. В связи с этим подробности операции по освобождению города Шуша должны быть включены в военные учебники, чтобы наши потомки знали каким отважным является азербайджанский народ", – сказала Афет Гасанова.

"На этой войне наш народ, молодежь показали истинный пример патриотизма. Когда началась Отечественная война, наши молодые ребята взялись за оружие и встали на защиту Родины, не щадя на этом пути ни здоровья, ни жизни. Это еще раз показало, что азербайджанская молодежь находится на правильном пути и воспитана в духе патриотизма. Освобождение от оккупации каждой деревни, поселка, города – это пример героизма. Включая эти образцы отваги в учебники, называя улицы на освобожденных территориях в честь шехидов, воздвигая им памятники, издавая книги о боевых действия и проявленном в них героизме, мы должны донести все это до будущих поколений. Пропаганда наших героев должна стать образом жизни, методом идеологической борьбы", – отметила Афет Гасанова.

Она добавила, что за 30-летний период армяне пытались сфальсифицировать историю на оккупированных территориях, коренным образом изменить и арменизировать культурно-исторические памятники.

"Армяне стирали старые надписи на культурных и исторических памятниках, писали различные надписи на камнях, помещали их в разные растворы, стараясь придать им древний вид. Переименовав названия улиц и городов на оккупированных территориях, армяне пытались выдать их за свои земли. Зная, что Азербайджан однажды вернет свои земли, будь то войной или миром, они продолжали осуществлять свои гнусные намерения в попытках арменизировать наши исторические и культурные памятники. Однако их старания не увенчались успехом благодаря нашей славной армии, которая под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила исторические земли Азербайджана", – подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)