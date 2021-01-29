После почти 30 лет армянской оккупации от Агдама остались лишь руины - National Geographic (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - От недавно освобожденного от почти 30-летней армянской оккупации азербайджанского города Агдам, в котором когда-то жили 40 тысяч человек, остались лишь руины.

Об этом говорится в публикации журнала National Geographic в Instagram, сообщает в пятницу Trend.

В публикации говорится о том, что в Агдаме, оккупированном в 1993 году, уцелела лишь одна мечеть, все остальные здания и строения разрушены.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)