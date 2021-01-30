БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры местной исполнительной власти и других госорганов, сообщает в субботу Trend. со ссылкой на Кабмин.

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о подготовке проекта государственного бюджета Азербайджана на 2022 год, а также концепции и прогнозируемых показателей экономического и социального развития страны.

Согласно распоряжению, надлежащим центральным, местным исполнительным органам исполнительной власти и другим государственным органам поручено до 1 марта 2021 года представить в министерство экономики и министерство финансов Азербайджана предложения о средствах, требуемых для создания и финансирования соответствующих структур центральных, местных исполнительных органов власти и других государственных органов на освобожденных территориях Азербайджана.

Также до 1 марта 2021 года они должны представить в министерство экономики и министерство финансов Азербайджана предложения о средствах, требуемых для работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период, охватывающий 2022-2025 годы (в отдельности по каждому году), по секторам и направлениям.

(Текст: Кямаля Сеидова)