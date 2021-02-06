Реконструкция Джоджуг Марджанлы - символ решимости возвращения азербайджанского народа - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - После апрельских боев 2016 года вокруг села Джоджуг Марджанлы была обеспечена атмосфера безопасности.

Как сообщает спецкор Карабахского бюро Trend TV, об этом во время визита в село Джоджуг Марджанлы вместе с представителями аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса сказал журналистам помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, хотя село Джоджуг Марджанлы физически находилось под контролем Азербайджана, но в то время высота Лела Тепе находилась под контролем вооруженных сил Армении, поэтому мы не могли вести строительные работы на этой территории.

"Мы даже посетили это село в феврале 2017 года с представителями дипломатического корпуса. Оно было полностью разрушено. Такие же разрушения мы видели на других освобожденных территориях Азербайджана, и сегодня, во время нашего визита в Джебраил и Зангилан, мы снова увидим аналогичные разрушения.

Но, как видите, в очень короткие сроки, то есть в 2017-2018 годах, село Джоджуг Марджанлы было отстроено заново. Реконструкция Джоджуг Марджанлы стала символом решимости возвращения азербайджанского народа", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)