Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с и.о. помощника госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - 8 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.