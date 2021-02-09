Командующий ракетными войсками ВС Азербайджана об огневой поддержке армии во время войны

БАКУ /Trend/ - Самоходные реактивные установки успешно преодолели путь на территории со сложным горно-лесным рельефом, проложенный азербайджанскими инженерными войсками с того направления, откуда не ожидала наступления армянская армия, по направлению к городу Шуша и обеспечили огневую поддержку наступающих подразделений азербайджанской армии.

Об этом сказал командующий ракетными и артиллерийскими войсками ВС Азербайджана генерал-майор Агамир Султанов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что точными ударами ракетных систем дальнего действия, реактивно-артиллерийских и оперативно-тактических ракетных дивизионов были нарушены планы армянской армии, приведя к ее поражению.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)