Арестовано должностное лицо Бардинского районного суда

БАКУ /Trend/ - Органы прокуратуры Азербайджана продолжают принимать целенаправленные меры для выявления и привлечения к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре, в результате расследования поступивших в Министерство юстиции Азербайджана материалов о незаконных действиях Эльджана Алышова, занимавшего должность секретаря Бардинского районного суда, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Проведенными следственно-оперативными действиями возникли обоснованные подозрения в том, что Эльджан Алышов, работая на вышеуказанной должности, дал ложные обещания группе жителей района, подозреваемых по соответствующим статьям УК Азербайджане, в том, что они будут выпущены на свободу по итогам рассмотрения дела в суде. Так, Алышов получил от родственников подозреваемых лиц средства в размере 24 тысяч манатов, а после вынесения судом приговора в отношении обвиняемых в виде лишения свободы получил дополнительно 10 тысяч манатов, дав ложные обещания гражданам, что приговоренные будут досрочно освобождены после отбытия части наказания. Таким образом, Алышов путем мошенничества получил в целом 34 тысячи манатов у граждан, подстрекая их к даче взятки.

Алышов Эльджан Амир оглу был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), и 32.4, 312.2 (подстрекательство со стороны должностного лица к даче ему взятки за совершение заведомо незаконных действий), в его отношении решением суда была избрана мера пресечения заключение под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других важных обстоятельств по уголовному делу и иных лиц, причастных к совершению преступлений в какой-либо форме.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)