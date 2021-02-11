Азербайджан достиг больших успехов в экономическом и политическом плане - Арзу Нагиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня 90 дней со дня великой победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как передает в четверг Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев поделился мнением в связи с данной темой на передаче "Real Интервью".

Депутат отметил, что Азербайджан достиг больших успехов в экономическом и политическом плане.

Представляем вашему вниманию полную версию передачи "Real Интервью":

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)