Награждена группа работников Академии физкультуры и спорта Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении сотрудников Академии физической культуры и спорта Азербайджана.
Согласно распоряжению, по случаю 90-летия Академии за заслуги в подготовке кадров в области физкультуры и спорта в Азербайджане награждаются следующие работники:
орденом "Шохрат"
Гаджиев Фуад Гаджи оглу
медалью "Терегги"
Адыгёзялова Лейла Худат гызы
Джаббарлы Бахруз Арзуман оглу
Абиев Галиб Шамиль оглу
Абиев Тельман Гулам оглу
Гусейнов Фархад Джафар оглу
Гулиев Юсиф Назир оглу
Махмудова Зумруд Ариф гызы.
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