Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии. Сегодня энергетическая безопасность – это вопрос национальной безопасности всех стран. Диверсификация энергии также важна для стран-потребителей и производителей. Таким образом, считаю, что мы добились небывалого формата сотрудничества. Есть правильно рассчитанный баланс интересов, где интересы Азербайджана как производителя совпадают с интересами стран-транзитеров и потребителей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Именно благодаря этому стала возможной реализация проекта, который некоторые считали не очень реальным.

Глядя на проект Южного газового коридора, можно увидеть, что он является уникальным по многим параметрам. Его протяженность составляет 3500 километров, проект объединяет 7 стран. Не будь тесного сотрудничества между этими странами, его реализация была бы невозможной. Трубопровод проходит через очень сложные географические пространства, горы высотой 2500 метров, а его более чем 100-километровый участок – по дну Адриатического моря. Южный газовый коридор отвечает самым высоким экологическим стандартам, и это было главным условием для нас при планировании и реализации этого проекта»,- сказал глава государства.