Президент Ильхам Алиев: У нас большие планы. Мы дали старт восстановительным работам

БАКУ/Trend/ - У нас большие планы. Мы дали старт восстановительным работам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«Постараемся, чтобы работы по разминированию в скором времени завершились, была проведена оценка причиненного ущерба. Параллельно с этим уже дан старт инфраструктурным проектам. Сегодня в Горадизе был заложен фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд. Эта железная дорога имеет огромное стратегическое значение. В первую очередь потому, что она будет иметь большое значение как для поездок граждан на освобожденные земли, так и грузоперевозок. С другой стороны, эта дорога будет вести в Нахчыван. В совместном заявлении, подписанном 10 ноября, есть специальное положение о создании Нахчыванского коридора. Этим работам уже дан старт. Уверен, что данный проект, осуществляемый по нашей инициативе, будет реализован. После длительного перерыва Азербайджан и его неотъемлемая часть – Нахчыванская Автономная Республика будут связаны друг с другом железнодорожным сообщением, и, таким образом, осуществятся наши и стратегические, и экономические, и политические цели», - отметил глава государства.