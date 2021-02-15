Некоторые богатые государства закупают вдвое больше вакцин, чем требуется – помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не только ведет активную борьбу с коронавирусом внутри страны, но и вносит важный вклад в эту сферу на глобальном уровне.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе конференции "Геополитика пандемии COVID-19 и вакцинации" сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что инициативу о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН по COVID-19 выдвинул именно Президент Ильхам Алиев, и мы очень рады, что эта инициатива была поддержана.

По словам помощника Президента, сегодня Азербайджан продолжает оказывать поддержку этой сферы и на глобальном уровне.

Затронув тему вакцинации, Хикмет Гаджиев отметил, что ряд стран, в том числе и Азербайджан, начали проводить вакцинацию.

"В Азербайджане разработана стратегия вакцинации, и на начальном этапе проводится вакцинация людей из группы риска. При этом учитывается мировой опыт.

Однако некоторые богатые страны закупают вдвое больше вакцин, чем требуется.

К сожалению, такие шаги ограничивают возможности бедных стран в закупке вакцины. Необходимо обеспечить доступ к препарату и для небогатых государств. Мы можем преодолеть это бедствие, укрепив сотрудничество между всеми странами ООН", – сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)