Некоторые богатые государства закупают вдвое больше вакцин, чем требуется – помощник Президента Азербайджана

Политика 15 февраля 2021 19:15 (UTC+04:00)
Некоторые богатые государства закупают вдвое больше вакцин, чем требуется – помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не только ведет активную борьбу с коронавирусом внутри страны, но и вносит важный вклад в эту сферу на глобальном уровне.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе конференции "Геополитика пандемии COVID-19 и вакцинации" сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что инициативу о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН по COVID-19 выдвинул именно Президент Ильхам Алиев, и мы очень рады, что эта инициатива была поддержана.

По словам помощника Президента, сегодня Азербайджан продолжает оказывать поддержку этой сферы и на глобальном уровне.

Затронув тему вакцинации, Хикмет Гаджиев отметил, что ряд стран, в том числе и Азербайджан, начали проводить вакцинацию.

"В Азербайджане разработана стратегия вакцинации, и на начальном этапе проводится вакцинация людей из группы риска. При этом учитывается мировой опыт.

Однако некоторые богатые страны закупают вдвое больше вакцин, чем требуется.

К сожалению, такие шаги ограничивают возможности бедных стран в закупке вакцины. Необходимо обеспечить доступ к препарату и для небогатых государств. Мы можем преодолеть это бедствие, укрепив сотрудничество между всеми странами ООН", – сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО)
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО)
От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО)
От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО)
Карабахская одежда - отличительный крой и яркие цвета тканей (ФОТО)
Карабахская одежда - отличительный крой и яркие цвета тканей (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Она бросается с крыши замка вниз… - азербайджанцы в Санкт-Петербурге Культура 19:18
Азербайджанский поэт избран вице-президентом Ассоциации национальных видов спорта Спорт 19:16
Некоторые богатые государства закупают вдвое больше вакцин, чем требуется – помощник Президента Азербайджана Политика 19:15
Эйюб Гулиев: Для нас это настоящий вызов – театр закрывался, пожалуй, только после пожара в 1985 году (ФОТО) Интервью 19:14
Азербайджанские танкисты провели первые боевые стрельбы в новом учебном году (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:10
Азербайджан добился больших успехов в доставке вакцины в страну – представительство ВОЗ Общество 18:52
В Бинагадинском районе обновляется газопровод, обеспечивающий газом 7 350 абонентов (ФОТО) Экономика 18:43
В Азербайджане суточное число инфицированных COVİD-19 упало ниже 100 Общество 18:42
Ходжалы-История-Справедливость: глазами художников Социум 18:41
Азербайджан стремится поделиться собственным опытом борьбы с пандемией с другими странами - Хикмет Гаджиев Политика 18:38
Полностью определен ущерб, нанесенный Тертерскому району Азербайджана в результате агрессии Армении Экономика 18:32
Важным вопросом является возможность помочь бедным и развивающимся странам получить необходимую долю вакцины - Хикмет Гаджиев Экономика 18:30
Алиаббас Гадиров: Когда семья вернулась домой, то увидела все еще плачущего отца (ФОТО) Культура 18:24
Субъекты малого и среднего предпринимательства займут важную позицию в формировании ВВП Азербайджана - Микаил Джаббаров Бизнес 18:22
Витающие в реваншистских грезах должны сделать вывод из победы Азербайджана – глава парламентского комитета Политика 18:22
Германия готова оказать поддержку в восстановлении устойчивого мира в регионе - посол Политика 18:06
Минсвязи Азербайджана запустило пилотный проект безналичных платежей в городе Шамахы Экономика 17:57
Запускается проект по сотрудничеству Азербайджана с ВОЗ в области реабилитации Общество 17:52
МАУ возобновит летнюю навигацию авиарейсов по маршруту Киев - Баку - Киев Экономика 17:49
Село Бина Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:48
ОАО “Азерсу” выделит свыше 3,5 млн. манатов на улучшение водоснабжения Бизнес 17:47
АПБ Азербайджана выявило нарушения в кондитерском цехе в Агдаме Общество 17:44
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на капремонт офиса в жилом комплексе Строительство 17:43
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 17:42
Житель Ходжавенда водрузил азербайджанский флаг на месте разрушенного армянами дома (ВИДЕО) Общество 17:42
ГЭЦ Азербайджана обратился к кандидатам, желающим стать судьями Общество 17:38
Президент Ильхам Алиев: Как Верховный главнокомандующий Победоносной армии я поднял флаг Азербайджана Политика 17:34
В 2020 году Азербайджан сократил общий экспорт во Францию Бизнес 17:33
Президент Ильхам Алиев: Железнодорожная линия из России в Армению может проходить только через территорию Азербайджана Политика 17:32
Открытие ГЭС в Лачине является фактором, показывающим мощь Азербайджана – депутат Политика 17:30
Президент Ильхам Алиев: Армения даже и не думала возвращать Лачинский район Политика 17:30
Испанская компания COBRA развивает несколько проектов в Грузии Бизнес 17:28
Президент Ильхам Алиев: Предприняв практические шаги для достижения стратегических целей, связанных с будущим нашей страны, подписали важные документы Политика 17:27
Президент Ильхам Алиев: Вандалы, варвары разрушили, разграбили в период оккупации все здания Политика 17:24
Президент Ильхам Алиев: Сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель велик Политика 17:21
Решительная позиция Президента Ильхама Алиева в Мюнхене нашла свое отражение в практике – депутат Политика 17:19
Президент Ильхам Алиев: Презренный тандем НФА-Мусават продал эти земли врагу, чтобы прийти к власти Политика 17:18
Учащимся необязательно надевать маски во время уроков - минобразования Азербайджана Общество 17:15
Президент Ильхам Алиев: Никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову Политика 17:15
Президент Ильхам Алиев: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций Политика 17:14
Президент Ильхам Алиев: У нас большие планы. Мы дали старт восстановительным работам Политика 17:07
Президент Ильхам Алиев: Освобожденные земли будут зоной «зеленой энергии». Я уже пригласил местных и иностранных инвесторов Политика 17:06
Акции двух туркменских банков будут выставлены на торги Финансы 17:04
Президент Ильхам Алиев: «Азерэнержи» строит в Шуше электрическую подстанцию Политика 17:02
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО) Политика 16:58
Еврокомиссия представит программу биологической безопасности ЕС Европа 16:57
В Азербайджане запущена онлайн-платформа первого в мире акселератора стартапов Экономика 16:55
Газпромбанк заявил о факторах замедления спада ВВП Азербайджана с начала 2021 года Финансы 16:53
ЕБРР ведет диалог с Туркменистаном о потенциальном участии в государственных проектах Финансы 16:47
Около 44% экспорта Узбекистана по итогам 2020 года пришлось на золото Узбекистан 16:47
Финподдержка предпринимательства способствовала сохранению занятости в Азербайджане Бизнес 16:45
SOCAR проявляет интерес к словенским активам OMV Энергетика 16:42
В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса Европа 16:40
Школы могут увеличить число занятий, которые сочтут необходимыми - минобразования Азербайджана Общество 16:38
Продолжается обеспечение раненых участников Отечественной войны Азербайджана высокотехнологичными протезами Общество 16:30
Какими деньгами пользовались в Карабахском ханстве (ФОТО) Интересное 16:29
Jaguar Land Rover объявил о переходе на производство электромобилей Европа 16:26
Узбекско-китайское СП продлило тендер на страховые услуги Тендеры 16:17
Вы не должны быть рядом с террористами – президент Эрдоган Политика 16:15
Бахрам Багирзаде призвал всех вакцинироваться от COVID-19 Общество 16:09
В январе объем перевалки грузов из Израиля через порты Турции превысил 1 млн тонн Турция 16:07
Deutsche Bank выделил $192,5 млн двум узбекским банкам Узбекистан 16:04
"Дочка" турецкого Ziraat Bank в Азербайджане завершила 2020 г. с многократным увеличением прибыли Финансы 16:04
Узбекистан и Южная Корея в сотрудничестве будут исследовать космос Узбекистан 16:03
Назначен оператор информационной системы "Электронное водное хозяйство" Азербайджана ИКТ 16:02
СЭЗ, МПЗ, технопарки и кластеры Узбекистана выпустили промпродукцию на 27,82 трлн. сумов Узбекистан 16:00
В январе объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции превысил 700 тыс. тонн Турция 15:59
Вакцинация в Грузии начнется в конце февраля Грузия 15:58
С начала года стоимость реализованной одежды в сетях розничной торговли в Азербайджане сократилась Бизнес 15:58
Проведена экскурсия по случаю 111-ой годовщины со дня рождения Ази Асланова (ФОТО) Общество 15:57
Выбор Азербайджана, как одного из центров сети четвертой промышленной революции, внесет важный вклад в экономику - министр Бизнес 15:53
Никол Пашинян должен демонтировать прошлую идеологию строительства "Большой Армении" - российский политтехнолог Армения 15:47
"Золотая звезда" для Ройи Тагиевой – награда от Международной академии (ФОТО) Культура 15:41
В Милли Меджлисе произошли кадровые перестановки Политика 15:40
"Лаборатория Касперского" сообщает об участившихся угрозах при установке фейкового Zoom ИКТ 15:38
Объявлен прием врачей на работу в Агентство Азербайджана по разминированию Общество 15:29
Новорожденного сына Героя Отечественной войны назвали Алпарсланом – репортаж Trend TV Общество 15:20
В столице Туркменистана будет построена новая зона отдыха Строительство 15:20
Новый штамм COVID назвали более смертоносным Европа 15:19
С сегодняшнего дня в Азербайджане началась процедура введения второй дозы вакцины от COVID-19 – главврач поликлиники Общество 15:19
Значительная часть обязательств Ziraat Bank Azerbaijan приходится на депозиты Финансы 15:12
Всемирно известный фотограф искупался в термальном источнике в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 15:11
В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям в госбюджет Казахстан 15:09
В Туркменистане названы производственные показатели по ряду сфер за январь Бизнес 14:53
Вернувшимся на освобожденные территории беженцам могут быть назначены спецпособия – Институт экономики НАНА (ФОТО) Общество 14:52
Фонд "YAŞAT" откроет счета в размере 5000 манатов на имена еще двух новорожденных детей шехидов (ФОТО) Общество 14:47
Всемирный банк планирует выделить кредит Азербайджану в рамках нового дорожного проекта Финансы 14:43
Оглашена самая активная социальная сеть Азербайджана ИКТ 14:41
Почти 1,6 тыс. домов в Японии получили повреждения в результате землетрясения Другие страны 14:40
Президент Ильхам Алиев сказал "Карабах – это Азербайджан!" и сдержал свое слово Политика 14:40
Экспорт Нахчыванской АР с начала года незначительно возрос Бизнес 14:36
Основные события прошлой недели в нефтегазовом секторе Азербайджана Энергетика 14:33
В Азербайджане построен новый мост протяженностью свыше 170 метров (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 14:26
С 17 февраля в Азербайджане значительно похолодает Общество 14:25
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили мальков в Беситчай (ФОТО) Политика 14:23
МВФ представил итоги виртуальной миссии в Азербайджане министру экономики Финансы 14:21
После вакцинации чувствую себя хорошо - глава представительства ВОЗ в Азербайджане Общество 14:17
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Физули Политика 14:15
Министр образования Азербайджана об опечатках и содержании учебников Общество 14:14
Начинаются регулярные авиагрузоперевозки из Туркменистана в Китай и Германию Транспорт 14:11
Все новости