Парламент Азербайджана утвердил документ по месторождению "Достлуг"
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждался меморандум о взаимопонимании "О совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана", подписанный 21 января 2021 года в Ашхабаде, сообщает во вторник Trend.
Во время обсуждений была подчеркнута важность документа и отмечено то, что он внесет вклад в сотрудничество между двумя странами.
После обсуждений меморандум был вынесен на голосование и утвержден.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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