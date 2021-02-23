Парламент Азербайджана утвердил документ по месторождению "Достлуг"

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждался меморандум о взаимопонимании "О совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана", подписанный 21 января 2021 года в Ашхабаде, сообщает во вторник Trend.

Во время обсуждений была подчеркнута важность документа и отмечено то, что он внесет вклад в сотрудничество между двумя странами.

После обсуждений меморандум был вынесен на голосование и утвержден.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)