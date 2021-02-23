Село Демирчи Шарурского района Нахчыванской АР включено в состав Садаракского района
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсудили законопроект «О частичном изменении административного деления Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской Автономной Республики», сообщает во вторникTrend.
Согласно проекту, село Демирчи Шарурского района включается в состав Садаракского района.
После вынесения на голосование законопроект был принят.
В связи с этим также вносится изменение в список муниципалитетов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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