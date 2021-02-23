Село Демирчи Шарурского района Нахчыванской АР включено в состав Садаракского района

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсудили законопроект «О частичном изменении административного деления Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской Автономной Республики», сообщает во вторникTrend.

Согласно проекту, село Демирчи Шарурского района включается в состав Садаракского района.

После вынесения на голосование законопроект был принят.

В связи с этим также вносится изменение в список муниципалитетов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)