Министр иностранных дел Азербайджана встретился с замминистра МИД Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 24 февраля принял заместителя министра иностранных дел Украины Васила Боднара.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил нынешнее состояние дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Было отмечено, что между нашими странами существует сотрудничество и взаимопонимание, в том числе на многосторонних площадках.

Министр сказал, что взаимные визиты между двумя странами внесли положительный вклад в развитие отношений, особо отметив визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан в 2019 году.

Джейхун Байрамов также проинформировал заместителя министра иностранных дел Украины о текущей ситуации в регионе, выполнении трехсторонних заявлений, новой ситуации в регионе в связи с безопасностью и возможностях сотрудничества.

Поблагодарив за искренний прием, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар передал приветствия министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и сообщил, что его коллега приглашает министра Джейхуна Байрамова в Украину.

Было отмечено, что есть большие перспективы для развития двусторонних отношений, а также важность работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, в том числе ОЧЭС.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)