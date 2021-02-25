Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального исполнительного директора компании Signify и других представителей руководства компании (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального исполнительного директора компании Signify (прежнее название Phillips Lighting) Эрика Рондолата и других представителей руководства компании.

Как сообщает Trend, приветствуя представителей компании, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добрый день.

Эрик Рондолат: Добрый день.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад вновь видеть вас. Я вспоминаю наши последние встречи – встречу в Давосе в январе прошлого года, а также встречу, организованную в минувшем году посредством видеоконференции. Весьма рад очень успешному продолжению сотрудничества между вашей компанией и партнерами в Азербайджане. Как мы договорились в Давосе, вы реализуете в нашей стране очень важные проекты. Мы выполняем все обсужденные и согласованные вопросы. Недавно мне сообщили об успешном продолжении проекта освещения улиц в Баку, Сумгайыте и Шамахе, хороших результатах, высоком уровне экономии электроэнергии. Это очень важно, потому что, как мы уже обсуждали в прошлый раз, продолжается процесс модернизации азербайджанских городов. Поэтому, как вы помните, мы приняли решение уделить основное внимание неосвещаемым бакинским улицам. Вы полностью взяли на себя проект в Сумгайыте, а также в Шамахе. Уверен, что таких городов будет больше, потому что мы уже видим хорошие результаты. Мы уже видим эффективность. Как мы обсуждали в прошлый раз, эти технологии мы можем использовать не только в секторе освещения улиц, но и в других секторах - особенно в период, когда Азербайджан после освободительной войны уже приступил к реконструкции освобожденных территорий, где все разрушено. Как я неоднократно говорил, мы планируем создать на этих территориях самую современную инфраструктуру, в том числе систему "умные города", "умные села". Процесс уже начался. Поэтому появится хорошая возможность для сотрудничества между нашими соответствующими структурами и международными компаниями. Так что я с нетерпением ожидаю продолжения сотрудничества и, надеюсь, сдачи в самое ближайшее время первого проекта. Это станет очень хорошим показателем нашего сотрудничества. Еще раз хочу подчеркнуть значение Давосской встречи не только с точки зрения обсуждений и развития новых идей, но и налаживания контактов. Очень рад вновь видеть вас.

Генеральный исполнительный директор компании Signify Эрик Рондолат: "Очень рады тому, что Вы, как лидер Азербайджана, положили конец конфликту. Конфликт никому не приносит ничего хорошего, и для нас очень важны лидеры, способные их урегулировать".

Передав поздравления по случаю восстановления территориальной целостности Азербайджана, генеральный исполнительный директор компании Signify подчеркнул, что их очень радует возвращение главой нашего государства территорий в Карабахе Азербайджану, потому что конфликт продолжался уже много лет.

"Как лидер, Вы смогли найти правильный путь выхода из ситуации", - сказал Эрик Рондолат, отметив, что они видели изображения освобожденных от оккупации территорий и масштаб разрушений там оставил след в их сердцах.

Эрик Рондолат рассказал о проектах, реализуемых в нашей стране. Он сообщил, что проекты, осуществляемые в Баку, Сумгайыте и Шамахе, будут завершены до конца апреля, и выразил заинтересованность в реализации новых проектов в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Большое спасибо за поздравления. Считаю, что это действительно стало историческим достижением не только для Азербайджана, но и всего региона, потому что сегодня регион имеет хорошие возможности для полной интеграции.

Глава государства сказал, что с урегулированием конфликта появились новые возможности для всех стран региона. Отметив, что в период оккупации данные территории были полностью разрушены армянами, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мы уже приступили на этих территориях к проектам, связанным с производством электроэнергии, строительством автомобильных и железных дорог.

Коснувшись также проектов, реализуемых в нашей стране компанией Signify, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Считаю, что бакинский, сумгайытский, шамахинский проекты действительно демонстрируют отличную деятельность, эффективность вашей компании. У нас есть новые планы. Мы уже обсудили эти планы в связи с другими крупными городами и, конечно, освобожденными от оккупации территориями. Мы готовим генеральный план реконструкции каждого города, и освещение улиц станет его важной частью.