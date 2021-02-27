Президент Ильхам Алиев: Они могут объявить официальным языком Карабаха и язык суахили. Это не может иметь никакого значения (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Они могут объявить официальным языком Карабаха и язык суахили. Это не может иметь никакого значения и результата.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Относительно вашего вопроса об официальном языке в Карабахе могу сказать, что это – своего рода манипуляция. Манипуляция тех, кто в настоящее время незаконно называют себя руководителями в этом регионе Азербайджана. Они могут объявить официальным языком Карабаха и язык суахили. Это не может иметь никакого значения и результата. Нагорного Карабаха не существует, все признают этот регион составной частью Азербайджана. Думаю, что это – последнее дыхание, последняя попытка этого преступного режима хунты показать, что они якобы являются государством. Единственным официальным языком в Азербайджане является азербайджанский язык, и никакой другой язык не может иметь официальный статус на территории Азербайджана. В то же время мы никак не ограничиваем другие языки. Как вам известно, в Азербайджане очень широко используется русский язык. Сегодня у нас действует больше газет и интернет-сайтов на русском языке, чем в советское время. У нас около 340 школ с русским сектором обучения. А сколько в Армении таких школ? Ни одной. В Армении функционирует лишь одна школа для детей дислоцированного там русского военного контингента. У них даже принят примерно такой закон, по которому армянские дети не могут посещать русские школы. То есть, это, как они сами отмечают, является дискриминацией в отношении их стратегического партнера. Они принимают от России военные ресурсы, все уничтоженное нами вооружение стоимостью около 3-5 миллиардов долларов они получили у России бесплатно. Это был подарок или было предоставлено на основе «кредитного договора». Кредита, который они никогда не выплатят. Посмотрите, какую дискриминацию они проявляют в отношении такого партнера. Принято новое законодательство против российских телеканалов. После войны они немного, частично устранили это. Они запрещают русский язык, запрещают русскоязычные школы. Но посмотрите, сразу после размещения в Карабахе российских миротворцев они вдруг принимают русский язык в качестве официального. Я предлагаю язык суахили. В таком случае они смогут добиться налаживания контактов с далекими, отдаленными в языковом отношении странами.

Что касается будущего, то люди, говорящие на разных языках, в Азербайджане пользуются всеми правами и привилегиями. Обеспечивается их доступ к образованию, во всех наших государственных университетах есть русский сектор. Следует учесть, что члены армянской общины, проживающие на этих территориях, могут говорить между собой на армянском языке, в советское время в этом нашем регионе выходили газеты на армянском языке, там были специальные программы. Армянский язык, как и все остальные языки, будет находиться в Азербайджане под защитой»,- сказал глава государства.