Президент Ильхам Алиев: Не могу понять, почему плакат «Добро пожаловать в Азербайджан» вызывает у Армении какое-то раздражение

БАКУ/Trend/ - Не могу понять, почему плакат «Добро пожаловать в Азербайджан» вызывает у Армении какое-то раздражение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«В настоящее время в освобожденном нами направлении восточного Зангезура, на границе с Зангиланом азербайджанской армии нет. Там есть Государственная пограничная служба Азербайджана. Обратите внимание, там нет никакой напряженности между армянским гражданским населением и азербайджанскими пограничниками. Продолжается мирная жизнь. Мы подошли к границе, разместились на ней, но не перешли ее. В настоящее время часть сел приходится на нашу территорию, там нет армянских вооруженных сил. У них, у Армении, не было даже государственной пограничной службы, потому что, могу вам сказать, что граница Армении с Турцией и Ираном охраняется русскими войсками. То есть, мы стоим на своей границе. Мы не предпринимаем никаких негативных шагов в отношении армянского населения. Напротив, дорога протяженностью 20 километров, соединяющая армянские города, проходит через территорию Азербайджана. Мы создаем возможность для этого. Мы даже повесили там большой плакат: Добро пожаловать в Азербайджан. Не могу понять, почему это вызывает у Армении какое-то раздражение. Честно говоря, не понимаю, потому что проезжающие там транспортные средства, люди должны видеть, что въезжают в Азербайджан, спокойно пользуются территорией Азербайджана, и никаких проблем нет. Поэтому мы не должны добиваться еще чего-то для достижения устойчивого мира. Мы вернули то, что принадлежит нам, и продемонстрировали, что наши слова и дела равноценны», - сказал глава государства.