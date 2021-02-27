Кабмину Азербайджана дано поручение в связи с внесением изменений в закон "О нотариате" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона "О внесении изменения в закон "О нотариате" номер 271-VIQD от 23 февраля 2021 года.

Согласно распоряжению, для обеспечения применения этого закона Кабмину поручено с целью приведения "Инструкции о правилах проведения нотариальных действий в Азербайджане", утвержденной постановлением Кабмина номер 167 от 11 сентября 2000 года в соответствие с законом "О внесении изменения в закон "О нотариате" номер 271-VIQD от 23 февраля 2021 года, в двухмесячный срок с согласования с Президентом Азербайджана внести соответствующие изменения в эту Инструкцию; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.