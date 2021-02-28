Азербайджан способен решительно предотвратить любые возможные угрозы – Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева ответила на вопрос по поводу комментария представителя МИД Армении относительно высказывания Президента Азербайджана в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ, передает Trend со ссылкой на ведомство.

"В то время как Президент Азербайджана говорил на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ о перспективах строительства и сотрудничества с целью достижения безопасности и стабильности в регионе в постконфликтный период, подрывной подход и агрессивная риторика армянской стороны наглядно продемонстрировала ее злой умысел.

Если Армения, как выразился ее официальный представитель МИД, будет придерживаться позиций реваншизма, модернизируя с этой целью свои вооруженные силы, если она до сих пор не поняла, что десятилетия агрессии и оккупации привели к вражде и разногласиям в регионе, и если она не делает выводов из недавних событий, то это государство собственноручно ставит крест на безопасности и процветании своего народа.

Как показала Отечественная война, Азербайджан всегда готов обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ и способен решительно предотвратить любые угрозы, которые могут в связи с этим возникнуть", – заявила Лейла Абдуллаева.

(Редактор: Надир Насиров)