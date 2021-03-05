Сегодня состоится внеочередной съезд правящей партии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится внеочередной, VII съезд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

На съезде, который начинается в 10.00, будут заслушаны отчеты за прошедший период, переформированы руководящие структуры партии.

Отметим, что предыдущий съезд ПЕА, созданной в 1992 году, состоялся 8 февраля 2018 года.

Председателем партии является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)