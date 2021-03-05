Рамиз Мехтиев и Сиявуш Новрузов не вошли в состав правления ПЕА

БАКУ /Trend/ - Названы имена лиц, не вошедших в состав правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает в пятницу Trend, в новоутвержденный состав не вошли бывшие члены правления Рамиз Мехтиев и Сиявуш Новрузов не вошли.

Рамиз Мехтиев избран членом новосозданного Совета ветеранов партии.

Решения об этом были приняты на проведенном сегодня внеочередном VII съезде ПЕА.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)