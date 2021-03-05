Партия "Ени Азербайджан" выполняет объединяющую функцию - председатель партии Национального спасения

БАКУ /Trend/ - Решение нашей партии о вступлении в правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято не спонтанно. Мы пришли к этому решению после долгих раздумий. Основная причина этого решения заключается в том, что в последнее время, как во время, так и после Второй карабахской войны, председатель партии "Ени Азербайджан" Президент Ильхам Алиев предпринял шаги, которые точно соответствовали целям и задачам нашей партии. Институциональные реформы в стране, освобождение оккупированных почти 30 лет земель, славная победа нашего народа, тот факт, что сам глава государства лично стоит на форпосте борьбы с коррупцией и произволом чиновников, а также осуществление в этих областях серьезных шагов, естественно, все это стало решающим в принятии нами такого решения.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель присоединившейся к ПЕА партии Национального спасения Вугар Орудж.

Он сказал, что всегда высказывал позицию в интересах национальной государственности.

"Это решение является требованием нового времени и знаменует собой начало нового политического строя. Считаю, что и другие политические партии должны занять конкретную позицию в данном контексте. Если определенная сила имеет те же цели и мысли, что и другая, а цель состоит в том, чтобы служить национальным интересам, необходимо попытаться объединить эти силы. С этой точки зрения считаю, что наше решение соответствует общим интересам", - подчеркнул Вугар Орудж.

Он подчеркнул, что в то время как некоторые оппозиционные партии раскалываются изнутри или же распадаются на отдельные ветви, ПЕА выполняет объединяющую функцию.

"Объединение вокруг ПЕА станет стимулом как для обновления этой партии, так и для консолидации других партий-единомышленников",- добавил Вугар Орудж.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)