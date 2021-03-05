Президент Ильхам Алиев: Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется, и мы последовательно добиваемся поставленных целей
БАКУ /Trend/ - Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется, и мы последовательно добиваемся поставленных целей.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.
«После президентских выборов я в качестве первостепенной задачи поставил восстановление нашей территориальной целостности, и мы добились этого. В то же время ясные цели были поставлены в политической, экономической, социальной и других сферах, в том числе в борьбе с негативными явлениями. Мы последовательно и целенаправленно добиваемся этих целей», - сказал глава государства.
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