Президент Ильхам Алиев: Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется, и мы последовательно добиваемся поставленных целей

БАКУ /Trend/ - Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется, и мы последовательно добиваемся поставленных целей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«После президентских выборов я в качестве первостепенной задачи поставил восстановление нашей территориальной целостности, и мы добились этого. В то же время ясные цели были поставлены в политической, экономической, социальной и других сферах, в том числе в борьбе с негативными явлениями. Мы последовательно и целенаправленно добиваемся этих целей», - сказал глава государства.