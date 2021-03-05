Президент Ильхам Алиев: Мы - страна, создающая реалии

БАКУ /Trend/ - Возникла новая ситуация, ее создали мы. Мы - страна, создающая реалии. Многие проекты, реализованные по нашей инициативе и в прежние времена, привнесли новшество в регион, обусловили новые форматы сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Наша успешная энергетическая политика, транспортная политика не только привела к появлению энергетических и транспортных коридоров, но и создала новые форматы сотрудничества в регионе и в широком смысле – на Евразийском пространстве. Сегодня число стран, объединившихся вокруг этих проектов и реализующих их вместе с нами, растет. Это волей-неволей обусловливает неизбежность сотрудничества между этими странами, даже странами, у которых в прежние времена не было особо теплых отношений друг с другом. Поэтому правильный анализ, проводимый в последнее время в мире в связи с нашей политикой, и высокая оценка нашей деятельности полностью отражают реальность. Итоги Второй Карабахской войны также создали новые реалии для региона. В регионе появились новые возможности сотрудничества. Были созданы важные условия для обеспечения долгосрочного мира, одновременно в нашей стране также появились новые возможности для вступления в новый этап», - отметил Президент Ильхам Алиев.