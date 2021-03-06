Президент Ильхам Алиев: Партия «Ени Азербайджан» – крупнейшая политическая партия не только Азербайджана, но и Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» – крупнейшая политическая партия не только Азербайджана, но и Южного Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Наша партия обладает большими традициями. Как уже отмечалось, в следующем году мы проведем 30-летний юбилей партии. Считаю, что в обновленном формате, в том числе с учетом кандидатов, представленных в руководящих органах, партия станет более активной, активнее будет решать стоящие перед страной проблемы. Жизнь меняется, меняются времена. Еще раз хочу сказать, мы должны применять самый современный опыт во всех сферах в Азербайджане, в том числе в области политических реформ. Уверен, что члены партии, представленные в руководящих органах, будут активными, сыграют свою роль в деятельности нашей партии, внесут вклад в наше общее дело, с тем чтобы партия и дальше оставалась ведущей политической силой страны. Я не сомневаюсь в этом. Это показывает и присоединение к нашей партии сегодня дружественных нам партий. Это тоже очень важное, знаменательное событие. Это – очередной шаг, направленный на совершенствование нашей политической системы. Одновременно он свидетельствует о том, что цель, программа, деятельность нашей партии, достигнутые ею успехи привлекательны и для дружественных партий. Уверен, что объединение нескольких партий с Партией «Ени Азербайджан» усилит ее. Мы принимаем членов этих партий, говорим им «Добро пожаловать в нашу семью!». Конечно же, будут предприняты дополнительные шаги, связанные с совместной деятельностью. Учитывая все это, считаю, что необходимо также подготовить новую программу нашей партии. Она должна охватывать все вопросы, связанные с новым этапом. Поручаю Правлению в течение трех месяцев подготовить и представить новую программу нашей партии», - сказал Президент Ильхам Алиев.