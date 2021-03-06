Назван состав новосозданного Совета ветеранов партии "Ени Азербайджан"
БАКУ /Trend/ - Пятого марта был проведен внеочередной VII съезд правящей партии "Ени Азербайджан".
Как сообщает в субботу Trend, на съезде было принято решение о создании Совета ветеранов.
В Совет вошли следующие 35 человек:
Рагимзаде Ариф Гафар оглу - председатель
Гахраманова Садагат Мамедъяр гызы - заместитель председателя
Ализаде Акиф Агамехди оглу
Фараджов Адалят Нурулла оглу
Керимов Керим Гаджихан оглу
Гулиев Искендер Гасан оглу
Имамвердиев Судейф Башир оглу
Исмаилов Аждар Таги оглу
Алиев Вилаят Гусейн оглу
Мехтиев Рамиз Анвар оглу
Сеидзаде Диляра Багир гызы
Махмудов Ягуб Микаил оглу
Насиров Мамед Яхья оглу
Джабиев Ризван Исрафил оглу
Аскеров Шахлар Гачай оглу
Халилов Захид Абдулла оглу
Аббасова Адиля Зият гызы
Алекперов Урхан Кязым оглу
Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу
Мамедгасанов Рафиг Муса оглу
Алиев Джамиль Азиз оглу
Марданов Мисир Джумаил оглу
Алиева Нурлана Музаффар гызы
Азизов Ибрагим Вахаб оглу
Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу
Наджафов Магсуд Агагулу оглу
Джахангиров Асиф Бахыш оглу
Гасымзаде Эльбай Анвар оглу
Гасанов Али Шамиль оглу
Худиев Низами Манаф оглу
Мамедов Таир Таис оглу
Годжаев Хейраддин Саяддин оглу
Мамедов Эльман Джамал оглу
Новрузов Вахид Тапдыг оглу
Рзаев Таир Муса оглу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)