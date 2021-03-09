Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился

БАКУ/Trend/ -Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

«Сегодня в нашем регионе сложилась новая ситуация, новая реальность. Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился. Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе, в частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого. Еще раз сердечно приветствую вас. Добро пожаловать»,- сказал глава государства.