В азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, с 15 марта в азербайджанской армии начнутся оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск.

Как передает в среду Trend со ссылкой на оборонное ведомство, к учениям, которые пройдут под руководством министра обороны, будет привлечено до 10 тысяч человек личного состава вооруженных сил, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

На учениях, которые пройдут в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время Отечественной войны, будет уделяться управлению войсками, приведению их в состояние боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 18 марта, войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами) и незаконными вооруженными формированиями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)