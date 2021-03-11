Президент Ильхам Алиев: Наша основная цель - продолжить диверсификацию экономики

БАКУ/Trend/ -Наша основная цель - продолжить диверсификацию нашей экономики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и другими представителями руководства банка.

«Что касается инфраструктурных проектов, осуществляемых нашими государственными компаниями, то можно сказать, что все они завершились. Мне сообщили, что 12 из имеющихся у нас 13 проектов успешно завершены, а последний находится на стадии завершения. Я также признателен за поддержку Европейским банком реконструкции и развития наших энергетических проектов, в частности, Южного газового коридора, его последней стадии – ТАР, профинансированной Европейским банком реконструкции и развития на сумму 1 миллиард евро. Как вам известно, в последний день минувшего года мы отметили открытие ТАР и Южного газового коридора. Это стало действительно историческим достижением, изменившим энергетическую карту Евразии. Как вам известно, в настоящее время наша основная цель - продолжить диверсификацию нашей экономики. Считаю, что, в частности, результаты нынешнего и прошлого года, несмотря на пандемию, - весьма обнадеживающие. Несмотря на определенное снижение в валовом внутреннем продукте, в неэнергетической промышленности у нас наблюдается рост. За два месяца этот рост превысил 12 процентов. Таким образом, это – хороший показатель диверсификации нашей промышленности. Мы добились направления средств, накопленных от реализации нефти, на поддержку частного сектора, промышленного потенциала, и 12-процентный рост в неэнергетической промышленности действительно является знаменательным событием»,- сказал глава государства.