Президент Ильхам Алиев принял нового президента Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и других представителей руководства банка.

Как сообщает Trend, приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Госпожа президент, уважаемые дамы и господа, очень рад вас видеть. Рад возможности побеседовать с вами о наших планах на будущее. Конечно, вам известно, что из-за пандемии нам приходится использовать возможность встречи посредством видеоконференции. Прежде всего, хочу выразить признательность за внимание банка к Азербайджану. Считаю, что в последние почти 30 лет мы наладили прочные партнерские связи. Банк поддерживал нас в трансформации страны, диверсификации нашей экономики. Это отчетливо демонстрирует финансирование наших проектов на сумму более 3 миллиардов евро. Важное значение представляет и то, что половину этого портфеля в настоящее время составляют средства, направленные в частный сектор. Это тоже хороший показатель нашего сотрудничества.

Что касается инфраструктурных проектов, осуществляемых нашими государственными компаниями, то можно сказать, что все они завершились. Мне сообщили, что 12 из имеющихся у нас 13 проектов успешно завершены, а последний находится на стадии завершения. Я также признателен за поддержку Европейским банком реконструкции и развития наших энергетических проектов, в частности, Южного газового коридора, его последней стадии – ТАР, профинансированной Европейским банком реконструкции и развития на сумму 1 миллиард евро. Как вам известно, в последний день минувшего года мы отметили открытие ТАР и Южного газового коридора. Это стало действительно историческим достижением, изменившим энергетическую карту Евразии. Как вам известно, в настоящее время наша основная цель - продолжить диверсификацию нашей экономики. Считаю, что, в частности, результаты нынешнего и прошлого года, несмотря на пандемию, - весьма обнадеживающие. Несмотря на определенное снижение в валовом внутреннем продукте, в неэнергетической промышленности у нас наблюдается рост. За два месяца этот рост превысил 12 процентов. Таким образом, это – хороший показатель диверсификации нашей промышленности. Мы добились направления средств, накопленных от реализации нефти, на поддержку частного сектора, промышленного потенциала, и 12-процентный рост в неэнергетической промышленности действительно является знаменательным событием.

В настоящее время наша основная цель – восстановить освобожденные от оккупации территории. В результате более чем 25-летней, можно сказать, продолжавшейся на протяжении 30 лет оккупации со стороны Армении все разрушено. Иностранные дипломаты и представители медиа уже неоднократно посещали освобожденные от оккупации территории и сами стали свидетелями того, что все полностью разрушено. Разрушены города, разрушены села. Поэтому нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров, чтобы обеспечить достойные условия жизни для людей, более миллиона бывших переселенцев, ожидающих возвращения на родные земли. Таким образом, это наша основная задача, и мы уже приступили к этому. Несмотря на то, что после подписания заявления, фактически ставшего окончанием конфликта и войны, прошло всего четыре месяца, мы уже приступили к работе. Сейчас мы строим международный аэропорт, автомагистрали, железнодорожные линии, уже начали. До конца нынешнего года мы планируем, можно сказать, на 100 процентов завершить энергоснабжение всей территории Карабаха, и у нас есть много других планов.

Конечно, во всех этих вопросах мы рассчитываем на сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Я объявил освобожденные от оккупации земли зоной "зеленой энергии". Мы планируем в основном использовать возобновляемые источники энергии, водные, солнечные и ветряные источники. У нас есть хороший опыт работы с крупными международными энергетическими компаниями. Кстати, Европейский банк реконструкции и развития принимает участие в финансировании этих инвестиционных проектов. Надеемся, что такой же опыт будет применяться и на освобожденных территориях, потому что там есть большой потенциал с точки зрения возобновляемых источников энергии. Иными словами, это – новый этап и даже новая эра в развитии Азербайджана и региона. Можно сказать, что после урегулирования продолжавшегося 30 лет нагорно-карабахского конфликта появились новые возможности для регионального развития, регионального сотрудничества, связей, и Азербайджан готов к этому. Я уже заявил общественности, что мы готовы к честной работе с нашими соседями для сотрудничества, для того, чтобы перевернуть страницу вражды, обеспечить лучшую и более прогнозируемую ситуацию в регионе. Таким образом, это был небольшой обзор уже проделанной работы и некоторых наших планов. Конечно, в ходе обсуждений мы более обстоятельно обсудим практические шаги нашего будущего партнерства. Еще раз благодарю за инициативу нынешней встречи. Рад вновь видеть вас.

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Новый президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо сказала:

-Благодарю, господин Президент. Спасибо за эту презентацию. Хочу поздравить Вас с успешным управлением ситуацией, связанной с кризисом COVID-19. Все страны в настоящее время столкнулись с этим вызовом, и этот кризис обусловливает экономические проблемы во многих местах. По сравнению с другими странами у вас ситуация лучше.

Коснувшись затем сотрудничества с Азербайджаном, Одиль Рено-Бассо сказала: "В прошлом году мы сконцентрировали наше внимание на частном секторе, были успешно реализованы проекты в области поддержки малого и среднего предпринимательства, социально значимые проекты в местной валюте, связанные с воздействием на окружающую среду. Мы также довольны сотрудничеством в области финансирования проектов в местной валюте с заключением свопового соглашения с Центральным банком. Это в свою очередь тоже важно с точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства. Отрадно, что проект Южного газового коридора, в который мы внесли большой финансовый вклад, завершен. Мы непосредственно участвовали в данном проекте и рады, что он полностью реализован. Мы высоко оцениваем наше сотрудничество в энергетической сфере".

Отметив сотрудничество с правительством Азербайджана в области ветряной и солнечной энергии, новый президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо коснулась важности принятия в связи с этим законодательной базы, подчеркнула значение сотрудничества в данной сфере.

В ходе беседы было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, высказана уверенность в дальнейшем углублении взаимодействия.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным реализуемыми и предстоящими проектами в области транспорта, возобновляемой энергии, проектами "Гянджа – Green City", "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", а также проектами в сфере телекоммуникаций, банковского сектора и в освобожденных от оккупации районах.