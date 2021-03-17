Главы политпартий Азербайджана отправились в Агдам

БАКУ /Trend/ - Начинается визит руководителей политических партий Азербайджана на освобожденные территории страны.

Как сообщает в среду Trend, главы политпартий отправились в Агдам, где ознакомятся с последствиями вандализма, который совершался там армянами на протяжении около 30 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)