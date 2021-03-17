Главы политпартий Азербайджана отправились в Агдам
БАКУ /Trend/ - Начинается визит руководителей политических партий Азербайджана на освобожденные территории страны.
Как сообщает в среду Trend, главы политпартий отправились в Агдам, где ознакомятся с последствиями вандализма, который совершался там армянами на протяжении около 30 лет.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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