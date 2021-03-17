Президент Ильхам Алиев: На въезде в Шушу развевается флаг Азербайджана, отныне он будет развеваться вечно

БАКУ/Trend/ - На въезде в Шушу развевается флаг Азербайджана, отныне он будет развеваться вечно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Мы говорим Шуше «пока». На въезде в Шушу развевается флаг Азербайджана, отныне он будет развеваться вечно. Внизу Лачинский коридор. И погода снова благоволит нам. Солнце освещает наш путь. А это - здание Шушинской подстанции. Оно было построено в короткий срок для бесперебойного снабжения Шуши энергией.

Во время предыдущей январской поездки в Шушу, когда мы приближались к городу, погода прояснилась, солнце приветствовало нас. Отсюда красиво смотрятся шушинские скалы. Потому что мы находимся на верном пути и наше дело – правое. И природа приветствует нас, потому что это – азербайджанская природа», - сказал глава государства.