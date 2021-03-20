Празднование Новруз в освобожденной Шуше в центре внимания The Washington Post

БАКУ /Trend/ - В известном американском издании The Washington Post опубликована статья, посвященная празднованию Новруз в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Шуша, передает Trend.

В статье под названием «Президент Азербайджана отмечает Новруз в освобожденном культурном городе» автор освещает поездку Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Шуша, где он зажег традиционный костер, тем самым принося праздник на освобожденные земли

В статье также отмечается, что Шуша на протяжении веков является центром азербайджанской культуры и освобождение этого города азербайджанскими вооруженными силами в ноябре 2020 года имело большое символическое значение и было очень важно со стратегической точки зрения.