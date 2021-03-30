Региональные проекты по инициативе Азербайджана - качественно новое достижение - глава МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Региональные проекты по инициативе Азербайджана - это качественно новое достижение.

Об этом в ходе выступления на 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Таджикистане сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, региональные проекты по инициативе Азербайджана, в том числе железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, новый Бакинский международный морской торговый порт, логистический центр на побережья Каспия, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана и Ирана, представляют собой качественно новое достижение в развитии обладающей многомодульными возможностями трансрегиональной инфраструктуры вдоль коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Министр отметил, что эти проекты упростят выход Афганистана на мировые рынки и обеспечат координацию более быстрого и эффективного управления грузоперевозками и контейнерными перевозками в регионе: «Соглашение по маршруту «Ляпис-Лазули» между Афганистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Туркменистаном - это соглашение о крупном международном торговом и транспортном коридоре, который напрямую соединяет Афганистан с Европой. Это важный этап в усилиях по координации путем создания и улучшения инфраструктуры для расширения торговли Афганистана через Евразию. Азербайджан удовлетворен своим вкладом как участника соглашения в дело предоставления Афганистану многостороннего выбора по транзиту и транспорту".

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)