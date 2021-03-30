Деятельность ЗАО "Бакинский метрополитен" будет контролировать Наблюдательный совет

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение главы государства "Об учреждении Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" за №289 от 27 февраля 2014 года.

Согласно распоряжению, Президент Азербайджанской Республики наделяется полномочиями по:

- реорганизации и упразднению ЗАО;

- назначению на должность и освобождению от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа ЗАО.

Азербайджанский инвестиционный холдинг по согласованию с Президентом Азербайджана наделяется полномочиями по:

- утверждению устава и структуры ЗАО, определению размера уставного капитала;

- утверждению годовых отчетов, финансовых отчетов ЗАО, распределению его прибыли и убытков;

- утверждению дивидендной политики ЗАО;

- принятию решений о выпуске ценных бумаг ЗАО;

- принятию решения о заключении сделки в сумме, превышающей 25 процентов от стоимости чистых активов ЗАО (сделки особого значения), а также по заключению аудитора – сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет пять или более процентов от активов ЗАО.

В соответствии с распоряжением, для осуществления общего руководства деятельностью ЗАО "Бакинский метрополитен" и контроля создается Наблюдательный совет в составе пяти членов.

К полномочиям Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" относятся:

- утверждение долгосрочной стратегии развития ЗАО;

- утверждение сметы расходов и доходов ЗАО и осуществление контроля за ее исполнением;

- внесение предложений на общем собрании в связи с заключением сделки в сумме, превышающей 25 процентов стоимости чистых активов ЗАО (сделки особого значения), а также по заключению аудитора – сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет пять или более процентов от активов ЗАО;

- утверждение предусмотренных для заключения с соответствующими лицами сделок, стоимость которых составляет менее пяти процентов от активов ЗАО;

- с учетом действующих нормативно-правовых актов – дача согласия на заключение сделок, связанных с передачей в управление и приватизацией активов ЗАО;

- утверждение политики, внутренних правил по отдельным сферам деятельности, а также положений о филиалах и представительствах;

- дача согласия на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания ЗАО;

- создание аудиторского комитета и других комитетов ЗАО, утверждение положений о них, назначение на должности и освобождение от должностей их руководителей и членов;

- с учетом части 3 настоящего распоряжения – решение других вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Азербайджана, уставом ЗАО и другими нормативно-правовыми актами страны, регулирующими отношения в данной сфере, к полномочиям Наблюдательного совета.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено:

- в шестимесячный срок утвердить стандарты корпоративного управления ЗАО, а также систему оценки деятельности членов органов управления ЗАО;

- в шестимесячный срок с привлечением международной консалтинговой компании и с условием соблюдения действующих договорных обязательств ЗАО обеспечить проведение диагностики результатов его деятельности в правовой, финансовой, налоговой и коммерческой сферах и проинформировать о них Президента Азербайджана;

- по окончании вышеупомянутой диагностики в зависимости от ее результата в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана для согласования проект нового устава и структуры ЗАО;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.