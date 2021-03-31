От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3,6 млн кв. м освобожденных территорий Азербайджана

ФИЗУЛИ /Trend/ - От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3 660 632 кв. метров освобожденных территорий, сообщает в среду Карабахское бюро Trend со ссылкой на Агентство по разминированию территорий Азербайджана.

"Были обнаружены 471 неразорвавшийся боеприпас, 527 противопехотных, 540 противотанковых мин, 130 взрывателей противотанковых мин. За период проведения неотложных операций в Агентство поступили 264 вызова. В результате были обнаружены 2167 неразорвавшихся боеприпасов, 4224 противопехотных, 1181 противотанковая мина, 2064 взрывателя, 567 неразорвавшихся снарядов и их осколков, 300 "бомбочек", - сказали в агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )