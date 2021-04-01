Азербайджано-турецкое братство все более крепнет - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня поездки между Азербайджаном и Турцией возможны по удостоверению личности.

Об этом на своей странице в Twitter пишет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.

Министр отмечает, что между двумя странами устраняются все препятствия и азербайджано-турецкое братство все более крепнет.

Напомним, что 10 декабря прошлого года в Баку был подписан «Протокол № 1 между правительством Азербайджана и правительством Турции «О внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции о взаимном освобождении от виз от 25 февраля 2020 года».

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)