Обнародованы детали предстоящей встречи глав МИД России и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров проведет отдельные встречи на полях заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ со своими коллегами из Азербайджана и Армении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе этих встреч планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Нагорном Карабахе, ход реализации договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года и в январе 2021-го между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, а также региональные и международные вопросы.

(Редактор: Константин Шапиро)