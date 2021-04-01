Обнародованы детали предстоящей встречи глав МИД России и Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров проведет отдельные встречи на полях заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ со своими коллегами из Азербайджана и Армении.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в ходе этих встреч планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Нагорном Карабахе, ход реализации договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года и в январе 2021-го между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, а также региональные и международные вопросы.
(Редактор: Константин Шапиро)
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