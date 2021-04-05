Для устранения минной угрозы на освобожденных землях Азербайджана необходимо совместное сотрудничество - ООН

БАКУ /Trend/ - Мины являются источником угрозы, и мы должны совместно работать для ее устранения.

Об этом сказал заместитель резидента-координатора ООН Чару Бист в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, ООН долгое время сотрудничает с Азербайджаном в области разминирования.

"Для устранения минной угрозы необходимо совместное сотрудничество", - считает Бист.

Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в области разминирования между структурами ООН и другими организациями.

"Мы сотрудничаем с Агентством Азербайджана по разминированию и продолжим оказывать поддержку этой стране в сферах технической экспертизы, оборудования и так далее", - сказал Бист.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)