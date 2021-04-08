На встрече министров ОИС должен быть подготовлен план действий по обеспечению устойчивого мира в Карабахе – представитель Пакистана
БАКУ /Trend/ - На встрече министров стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) должен быть подготовлен план действий по Карабаху.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал глава представительства Пакистана в ОИС и других международных организациях, посол Ризван Саид Шейх, сообщает в четверг Trend.
"На встрече министров, которая пройдет в следующем году в Исламабаде, должен быть подготовлен план действий в связи с обеспечением устойчивого мира в этом регионе", - сказал он.
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На встрече министров ОИС должен быть подготовлен план действий по обеспечению устойчивого мира в Карабахе – представитель Пакистана
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