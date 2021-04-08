ОИС и впредь будет поддерживать Азербайджан - помощник генсека (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:19)

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) и впредь будет поддерживать Азербайджан.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник по экономическим вопросам генсека ОИС Ахмад Каваеса Сенгендо, сообщает в четверг Trend​.

"ОИС всегда поддерживала Азербайджан в нагорно-карабахском вопросе. Эта поддержка связана не только с тем, что страна является членом ОИС, но и со справедливой позицией Азербайджана", - сказал он.

Он добавил, что Азербайджан должен был освободить свои территории от оккупации: "Мы увидели там оскверненные мечети, разрушенные кладбища и могилы. Это говорит об агрессии не только против живых, но и против мертвых. Азербайджан освободил свои земли, и мы верим, что они будут восстановлены и люди вернутся к родным очагам".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)