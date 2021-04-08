На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с поручениями Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева для организации на высоком уровне служебно-боевой деятельности пограничных подразделений продолжается создание необходимой пограничной защитной и оборонной инфраструктуры.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, восьмого апреля на территории Зангиланского района, на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

Выступив на церемонии, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Исмаил Акперов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Было особо подчеркнуто, что служить под командованием Президента Азербайджана Ильхама Алиева - большая честь и гордость для каждого азербайджанского пограничника. Открытие в короткие сроки на этих территориях новых воинских частей, создание необходимой пограничной защитной и оборонной инфраструктуры имеет большое значение для успешной реализации поставленных задач в рамках процесса надежной защиты государственной границы.

Затем участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для организации служебной и боевой деятельности личного состава пограничной комендатуры, а также осмотрели служебные помещения, казармы и столовую, банно-прачечный комплекс, склады, вооружение и технические средства, автомобильную технику.

В заключение были награждены военнослужащие, показавшие высокие результаты в служебной деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)