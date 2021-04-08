На встрече в Москве армянский премьер показал, что является вассалом – Арзу Нагиев (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян однозначно показал, что является вассалом.
Как передает в четверг Trend, об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев сказал на передаче Real İntervyu.
По его словам, в преддверии парламентских выборов в Армении Пашинян намерен заручиться поддержкой Москвы.
Депутат подчеркнул, что армянский премьер просит у России помощи в решении как социальных, так и политических проблем.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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