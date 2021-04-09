Председатель Генассамблеи ООН посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКу /Trend/ - Председатель Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend.

Затем в Аллее шехидов в Баку были возложены венки к комплексу "Вечный огонь" и монументу в память о турецких солдатах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)