Делегация Тюркского совета побывала на разрушенном армянами кладбище Имарат (ФОТО/ВИДЕО)
АГДАМ /Trend/ - Продолжается визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.
Как сообщает в воскресенье Карабахское бюро Trend, ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета побывали на разрушенном армянами кладбище Имарат в Агдаме.
Гости ознакомились с развалинами кладбища Имарат, разрушенного армянами. Участников визита проинформировали о том, что на кладбище находились надгробные мавзолеи основателя Карабахского ханства Панахали хана, а также Ибрагимхалил хана, Мехдигулу хана и его дочери, поэтессы Хуршидбану Натаван.
Гостей сопровождает помощник Президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
(Редактор: Надир Насиров)