Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана – эксперт
БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления и реабилитации освобожденных земель Азербайджана.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал президент организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн.
Он отметил, что в целом восстановление и реабилитация освобожденных земель очень важны. Теперь, когда COVID-19 начал отступать, появилась возможность продвинуться вперед в решении этих вопросов.
Он также выразил надежду, что вынужденные переселенцы, которых он видел во время поездки в Баку, получат возможность вернуться в свои дома в ближайшее время.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)
Твиттер: @JeilaAliyeva
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