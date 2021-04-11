Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана – эксперт

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления и реабилитации освобожденных земель Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал президент организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн.

Он отметил, что в целом восстановление и реабилитация освобожденных земель очень важны. Теперь, когда COVID-19 начал отступать, появилась возможность продвинуться вперед в решении этих вопросов.

Он также выразил надежду, что вынужденные переселенцы, которых он видел во время поездки в Баку, получат возможность вернуться в свои дома в ближайшее время.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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