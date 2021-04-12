Реваншистские настроения ведут Армению к пропасти - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя деятельность некоторых небезызвестных провокационных сил в Армении обусловлена ​​их экстремистским настроем. По этой причине они занимают провокационную позицию, призывают народ к реваншу и делают бессмысленные заявления. Однако эти силы - это в первую очередь убийцы своего народа, главные организаторы резни первого марта в Армении. Эта фашистская прослойка продолжает делать все для того, чтобы вновь дестабилизировать ситуацию в регионе, совершить новые провокации.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

По его словам, ответственность за пролитую во время первой Карабахской войны кровь, совершенные зверства лежит именно на этих военных преступниках.

"Именно по их прямому указанию были совершены масштабные военные преступления. Но сегодня во время своих абсурдных пресс-конференций и в популистских заявлениях эти армянские политики ведут себя так, как будто им ничего об этом не известно. Однако преступления, которые являются явным свидетельством армянского вандализма, были совершены не в таком уж отдаленном прошлом. Это происходило у всех на глазах. Не надо быть особо информированным, чтобы понять - продвигающие в настоящее время идею реваншизма в Армении являются преступными элементами, фашистами, проявившими всю свою сущность во время первой Карабахской войны.

Выступающие в настоящее время с этой позиции выражают желание изменить ситуацию как в Армении, так и в Карабахе. Ситуация в Армении - это их внутреннее дело. Но по вопросам, касающимся Нагорного Карабаха, решение принимает Азербайджан. Карабах - это Азербайджан. Все должны осознавать эту реальность! Если армяне не хотят вновь почувствовать на себе силу нашего "Железного кулака", то должны принять условия, диктуемые Азербайджаном", - сказал Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)