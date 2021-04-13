Президент Ильхам Алиев: Конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее

БАКУ /Trend/ - Война - это уже история, конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

«Мы разрешили российскому «Газпрому» транспортировать природный газ в Армению через территорию Азербайджана в связи с ремонтными работами на территории России. Мы могли сказать «нет», но мы сказали «да». Мы разрешаем армянам использовать 21 километр нашей дороги в Зангиланском и Губадлинском районах, которая находится на территории Азербайджана, но использовалась армянами. Мы разрешили это, мы не заблокировали ее. Так что это все односторонние шаги. И это не просто жест, а целенаправленная политика, чтобы перевернуть страницу войны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, мы ничего не должны забывать, и в то же время нам нужно смотреть в будущее.

«Мы ожидаем большей активности от гражданского общества Армении. Потому что ни правительство, ни оппозиция сегодня не позволят ему сказать об Азербайджане не то чтобы что-то позитивное, но даже нейтральное. Потому что есть понятие азербайджанофобии. Ненависть к азербайджанцам культивировалась десятилетиями», - сказал глава государства.

«Считаю, что они должны набраться смелости и начать говорить правду армянскому народу, потому что война - это уже история, конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее», - сказал Президент Ильхам Алиев.