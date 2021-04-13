Президент Ильхам Алиев: С первых же дней реконструкции мы пригласили итальянские компании

БАКУ /Trend/ - Мы рассматриваем визит итальянской делегации на освобожденные территории как еще один знак поддержки.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

«Наши политические отношения замечательны. Мы продолжаем крепкое сотрудничество, и это сотрудничество было проверено во время конфликта. Визит итальянской делегации на освобожденные территории рассматривается нами как еще один знак поддержки. С первых же дней реконструкции мы пригласили итальянские компании. Мы пригласили их через посольство Италии. У нас были предыдущие контакты, потому что итальянские компании реализовывали здесь большие проекты – проекты в сферах нефтехимии, нефтепереработки, строительства, архитектуры. И мы хотим расширить присутствие итальянских компаний. Как я сказал после войны, мы будем приглашать компании из дружественных стран. И это естественно, потому что период войны был для нас своеобразным указанием «кто есть кто». Война прояснила все», - сказал глава государства.